В городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края обновят сети водоснабжения

Работы будут проводить на улицах Октябрьской, Космонавтов и Братьев Кошевых в течение двух лет. В этом году планируется обновить 1,4 км магистрали на улице Октябрьской — от набережной до улицы Победы. А в следующем году трубы заменят на улицах Космонавтов и Братьев Кошевых.