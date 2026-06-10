В городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края обновят сети водоснабжения

Почти 7 км сетей водоснабжения и водоотведения отремонтируют в городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Приморско-Ахтарского района.
Работы будут проводить на улицах Октябрьской, Космонавтов и Братьев Кошевых в течение двух лет. В этом году планируется обновить 1,4 км магистрали на улице Октябрьской — от набережной до улицы Победы. А в следующем году трубы заменят на улицах Космонавтов и Братьев Кошевых.
Предыдущий водопровод был построен в 60−70-е годы и уже не мог выполнять свои функции. Гарантийный срок новых систем водоснабжения составит 50 лет.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.