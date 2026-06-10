В Красноярске на месте ремонта труб взошло растение, похожее на коноплю

В Красноярске на месте, где осенью меняли трубы, спустя несколько месяцев после засыпки новым грунтом взошло растение, внешне напоминающее коноплю. Об этом сообщили местные жители журналисту sibnovosti.ru.
По данным издания, приложение для распознавания растений определило его как дикорастущую коноплю. Биолог, профессор СФУ Николай Степанов, изучив фото, подтвердил: это растение рода конопля (Cannabis). По его словам, в регионе этот сорняк встречается часто, и наличие его семян в грунте не удивительно.
В полиции посоветовали обратиться к участковому. Он проведёт проверку и возьмёт пробы. Если экспертиза подтвердит, что это конопля, устранить её обязаны: ТСЖ — на придомовой территории; местная администрация — на муниципальной земле.