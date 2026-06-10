В Красноярске на месте ремонта труб взошло растение, похожее на коноплю

По данным издания, приложение для распознавания растений определило его как дикорастущую коноплю. Биолог, профессор СФУ Николай Степанов, изучив фото, подтвердил: это растение рода конопля (Cannabis). По его словам, в регионе этот сорняк встречается часто, и наличие его семян в грунте не удивительно.