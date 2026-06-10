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В Змеиногорском районе Алтайского края обновят трассу к санаторию

По дороге также проходит школьный маршрут.

Ремонт участка автомобильной дороги Змеиногорск — Барановка — Лазурка, ведущей к санаторию «Лазурный», проведут в Змеиногорском районе Алтайского края. Работы выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

По этой трассе школьный автобус доставляет на занятия детей из соседних сел Гальцовка и Лазурка в Барановку. Она также ведет к сельскохозяйственным предприятиям и туристическим местам — месторождениям, где в прошлом добывались драгоценные металлы.

В ходе работ планируется уложить два слоя асфальтобетона, укрепить обочины и нанести разметку из термопластика. Кроме того, будут установлены почти 200 дорожных знаков и металлическое барьерное ограждение.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет более 9 км. При этом большая часть будет приведена в порядок в этом году, оставшаяся — в следующем.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.