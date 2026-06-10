Власти готовят важные изменения по дорогам в Беларуси — что меняется

Кроме того, у владельцев автодорог возникнет новая обязанность. Они должны будут вносить в общую систему всю актуальную информацию о состоянии подведомственных дорог. Таким образом будет постоянно обновляться реестр автодорог общего пользования и учитываться состояние всех автомобильных дорог в стране.