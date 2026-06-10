Власти готовят важные изменения по дорогам в Беларуси — что меняется

В Беларуси приняты изменения для повышения безопасности дорог, пишет БелТА.
Так, Советом Республики одобрен проект закона о дорожной деятельности. Согласно документу, в Беларуси планируют сформировать интеллектуальную транспортную систему, также готовится ряд иных нововведений в законы по вопросам дорожной деятельности.
Например, создадут интеллектуальную транспортную систему, в которую войдет вся дорожная сеть страны и сооружения на дорогах. IT-система позволит мониторить состояния дорожных покрытий и дорожных знаков в режиме реального времени.
Кроме того, у владельцев автодорог возникнет новая обязанность. Они должны будут вносить в общую систему всю актуальную информацию о состоянии подведомственных дорог. Таким образом будет постоянно обновляться реестр автодорог общего пользования и учитываться состояние всех автомобильных дорог в стране.
Еще будет создан информационный фонд дорожного хозяйства, благодаря ему будут оперативно обновляться дорожные знаки.
— В целом, у дорожной отрасли официально появится свой фонд, объединяющий ведомственные нормативы, в том числе нормативы расхода ресурсов, базу текущих цен на эти ресурсы, нормативы затрат труда, технологические карты, методологические документы, — прокомментировал министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
Глава Минтранса уточнил, что благодаря данным нормам сократятся сроки согласования экспертиз при восстановлении и ремонте аварийных дорожных знаков в четыре раза. И также дорожные знаки можно будет быстро поменять, исходя из актуальной дорожной и погодной ситуации.