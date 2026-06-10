Разработана технология переработки попутного нефтяного газа

ПНГ чаще всего просто сжигают при помощи газового факела. При этом в воздух попадает большое количество углекислого газа. По данным Росстата, в 2025 году в факелах сожгли 25,1 млрд кубометров попутного газа — на 6,8% больше, чем в 2024 году. Эксперты опасаются, что сжигание газа усилит парниковый эффект и приблизит глобальное потепление. Однако факельное сжигание — это не только экологический ущерб, но и прямые экономические потери для компаний из-за неэффективного использования ресурсов и штрафов. В частности, в России законодательно разрешено сжигать не более 5% от общего объема добытого ПНГ. Сжигание сверх нормы 500 млн кубометров ПНГ обойдется компаниям в 10 млрд руб. штрафов, а еще 8 млрд придется выплатить в качестве компенсации вреда атмосфере.