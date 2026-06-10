Красноярка чуть не купила билеты на несуществующий спектакль по наводке интернет-знакомой

Жительница Красноярска едва не купила фальшивые билеты на гастрольное шоу. Своей историей она поделилась с sibnovosti.ru.
О спектакле «Лондон шоу» девушке рассказала знакомая, с которой они недавно начали общаться в сети. Та уже якобы выкупила место в зале и прислала ссылку на сайт с продажей билетов, предложив к ней присоединиться.
Однако на других билетных платформах красноярка не нашла никакой информации о предстоящем событии. Когда она написала об этом приятельнице, та предложила либо купить билет в кассе ГорДК, либо оплатить онлайн.
Девушка выбрала интернет-оплату и ввела на сайте свои имя, фамилию и номер телефона. Сразу после этого на ее устройство обрушился шквал смс с кодами подтверждения от разных сервисов. Атака продолжалась целые сутки. К счастью, красноярка ничего не стала оплачивать и решила перестраховаться: она позвонила в ГорДК, где ей подтвердили, что никакого «Лондон шоу» в ближайшее время не планируется.
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