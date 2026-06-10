Красноярка чуть не купила билеты на несуществующий спектакль по наводке интернет-знакомой

Девушка выбрала интернет-оплату и ввела на сайте свои имя, фамилию и номер телефона. Сразу после этого на ее устройство обрушился шквал смс с кодами подтверждения от разных сервисов. Атака продолжалась целые сутки. К счастью, красноярка ничего не стала оплачивать и решила перестраховаться: она позвонила в ГорДК, где ей подтвердили, что никакого «Лондон шоу» в ближайшее время не планируется.