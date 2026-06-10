Из-за утечки на трубопроводе в Калининграде затопило территорию у Северного вокзала

В результате аварии затопило участок от улицы Гаражной до Советского проспекта. «В настоящее время производится закрытие водовода в районе Северного вокзала. Все жители должны быть спокойны, все будут с водой», — сообщил начальник центральной диспетчерской службы «Водоканала» Сергей Туров.