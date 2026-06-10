Из-за утечки на трубопроводе в Калининграде затопило территорию у Северного вокзала. Специалисты «Водоканала» устраняют аварию. Об этом рассказали в телеграм-канале организации.
В результате аварии затопило участок от улицы Гаражной до Советского проспекта. «В настоящее время производится закрытие водовода в районе Северного вокзала. Все жители должны быть спокойны, все будут с водой», — сообщил начальник центральной диспетчерской службы «Водоканала» Сергей Туров.
Уточнить ход работ или сообщить об утечке можно по телефону (8 4012) 555−151. Диспетчерская работает круглосуточно.
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