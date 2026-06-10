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В Ростове планируют снести еще один многоквартирный дом на Ставского

Аварийный дом снесут на Ставского в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону решили снести еще один аварийный дом. Соответствующий документ опубликовали на сайте ростовской администрации, сообщает «Городской репортер».

Речь идет о двухэтажном доме на Ставского, 32/109. Строение признали непригодным для проживания в 2020 году.

Жильцы ранее получили уведомления о необходимости демонтажа постройки за свой счет, но расходы оказались неподъемными. В связи с этим местные власти проведут снос самостоятельно.

Переселение жильцов запланировали в этом году, также людям должны выплатить компенсации.

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