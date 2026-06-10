В Хабаровске назвали срок завершения ремонта проспекта 60-летия Октября

В Хабаровске реконструкция проспекта 60-летия Октября вышла на завершающий этап, сообщает Мэрия города.
Сейчас дорожники работают на участке от переулка Гаражного до улицы Большой протяжённостью 1,8 километра, сообщает администрация города. После завершения этого этапа будет полностью закончено обновление одной из главных транспортных магистралей краевой столицы, которое продолжается уже четыре года.
Рабочие меняют дорожное покрытие, обустраивают водоотведение, тротуары, бордюры и остановочные павильоны. На сегодняшний день выполнено около 60% запланированных работ. На участке от переулка Гаражного до торгового центра «Красный Мамонт» уже уложены три полосы нового асфальта.
Реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным. По словам мэра Сергея Кравчука, завершить работы планируется до начала нового учебного года.
Движение на проспекте полностью не перекрывают: для транспорта сохраняется как минимум по одной полосе в каждом направлении.