В Хабаровске назвали срок завершения ремонта проспекта 60-летия Октября

Сейчас дорожники работают на участке от переулка Гаражного до улицы Большой протяжённостью 1,8 километра, сообщает администрация города. После завершения этого этапа будет полностью закончено обновление одной из главных транспортных магистралей краевой столицы, которое продолжается уже четыре года.