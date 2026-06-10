В воронежском Минобразовании ответили девятиклассникам, не расслышавшим изложение на ОГЭ

Тем не менее, один из учеников, сидевший на последнем ряду, все же решил воспользоваться правом на апелляцию. Руководитель пункта проведения экзамена (ППЭ) разъяснил подростку последствия: в случае удовлетворения жалобы результат ОГЭ будет аннулирован, а пересдача назначена на резервный день.