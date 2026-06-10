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В воронежском Минобразовании ответили девятиклассникам, не расслышавшим изложение на ОГЭ

Ранее учащиеся сообщали, что из-за неразборчивой речи диктора они не могли понять содержание.

Источник: Комсомольская правда

10 июня министерство образования Воронежской области официально прокомментировало скандальную ситуацию на ОГЭ по русскому языку, произошедшую в школе № 5. Поводом для проверки стали жалобы девятиклассников: 9 июня во время проведения экзамена в аудитории № 27 текст для сжатого изложения оказался практически неразборчив из-за низкого качества записи и невнятной дикции.

В ведомстве подтвердили факт технического сбоя. Согласно служебной проверке, в начале воспроизведения действительно наблюдались проблемы с силой звука. Однако, как утверждают чиновники, приглашенный специалист оперативно перенастроил оборудование, и при повторном включении запись звучала уже громко и разборчиво.

Тем не менее, один из учеников, сидевший на последнем ряду, все же решил воспользоваться правом на апелляцию. Руководитель пункта проведения экзамена (ППЭ) разъяснил подростку последствия: в случае удовлетворения жалобы результат ОГЭ будет аннулирован, а пересдача назначена на резервный день.

На данный момент, по данным министерства, официальных апелляций о нарушении порядка проведения экзамена в ведомство не поступало. В министерстве также напомнили, что все участники ГИА могут оперативно защищать свои права по телефону горячей линии: 8 (473) 255−52−61.

Ведомство инициировало служебное расследование.