Выявлены клетки, способствующие формированию аневризмов в сосудах мозга

«Мы сделали огромный шаг к разрешению загадки формирования аневризмов в сосудах мозга. Нам удалось выяснить, какие именно клетки участвуют в этом процессе и что они делают на разных фазах развития этих повреждений. Эти сведения помогут нам понять, как можно стабилизировать аневризмы и предотвратить их разрыв, что является мечтой для многих медиков», — заявил доцент UCSF Итан Уинклер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.