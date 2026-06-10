111 заявок подали нижегородцы на всероссийский конкурс родительских инициатив

Конкурс организован Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и направлен на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций, а также на поддержку проектов, формирующих комфортную и безопасную среду для детей и молодежи. Лучшие инициативы получат грантовую поддержку — от 200 тысяч до двух миллионов рублей.