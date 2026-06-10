111 заявок подали нижегородцы на всероссийский конкурс родительских инициатив

Завершилась заявочная кампания третьего сезона всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ. В этом году от Нижегородской области на рассмотрение экспертам поступило 111 заявок. Всего по стране подано более семи тысяч инициатив.
Конкурс организован Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и направлен на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций, а также на поддержку проектов, формирующих комфортную и безопасную среду для детей и молодежи. Лучшие инициативы получат грантовую поддержку — от 200 тысяч до двух миллионов рублей.
В третьем сезоне конкурс стал масштабнее: впервые к участию присоединились родительские комитеты детских садов, техникумов и колледжей. В целом по стране заявки подали более 4 тысяч школьных родкомов, свыше 2 тысяч комитетов дошкольных учреждений и около 400 — из организаций среднего профессионального образования.
Родители представили проекты по различным направлениям воспитательной работы: патриотическому, гражданскому, духовно-нравственному, эстетическому, физическому, трудовому и экологическому воспитанию, а также научному познанию. В этом году появилась новая номинация — инициативы по социализации подростков из группы риска.
Самыми активными регионами по количеству заявок стали Республика Татарстан (1082 инициативы), Краснодарский край (812), Чувашская Республика (285), Республика Башкортостан (264) и Ростовская область (230).
«Конкурс инициатив родительских сообществ стал важной площадкой для взаимодействия с родителями по всей стране. У такого сотрудничества большой потенциал, ведь семьи и образовательные организации объединены общей целью — всестороннее развитие наших детей. Мы внимательно изучим все поступившие идеи, выберем лучшие практики и постараемся распространить их на всю страну», — отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.
Итоги конкурса подведут до 30 июня. Реализация проектов-победителей начнется сразу после определения результатов и продлится до середины ноября.