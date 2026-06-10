Красноярский край вошел в число лидеров по росту средних зарплатных предложений весной 2026 года. Об этом сообщили эксперты онлайн-платформы «Авито Работа».
Этой весной сразу несколько российских регионов показали значительный рост средних предлагаемых зарплат по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Так, в нашем крае динамика составила +44%, а средний доход вырос до 79 078 рублей в месяц.
В лидерах: Пензенская область (динамика составила +50%, средний доход — до 81 012 рублей в месяц), Приморский край (+48% и до 94 270 рублей) и Рязанская область (+44% и до 81 237 рублей).
Зарплатные предложения являются средними значениями из зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях на платформе.
Ранее мы писали, что с 21 по 23 октября 2026 года в Красноярске пройдет крупное международное мероприятие — форум «Россия — спортивная держава».