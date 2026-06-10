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Участники ТИМ «Бирюса» создадут цифровые приложения и программы

Молодые разработчики, аналитики и инженеры станут участниками Всероссийских соревнований по спортивному программированию «Кубок Енисея». Они создадут свои цифровые продукты —.

Молодые разработчики, аналитики и инженеры станут участниками Всероссийских соревнований по спортивному программированию «Кубок Енисея». Они создадут свои цифровые продукты — приложения и программы, которые помогут решить проблемы, стоящие перед предприятиями Красноярского края. Организаторами конкурса выступают правительство Красноярского края и Федерация спортивного программирования России. Соревнования пройдут в рамках смены «Наука и технологии» молодежного форума ТИМ «Бирюса». Она объединит представителей науки, студентов, обучающихся по направлениям сельского и лесного хозяйства, недропользования, программирования, а также молодежные команды предприятий этих отраслей. Напомним, в 2026 году ТИМ «Бирюса» станет площадкой для форумных стажировок по федеральной программе.