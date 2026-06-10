Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгограде

Авария случилась около 18:11 напротив дома № 4 по улице Ополченской. По предварительным данным, женщина поворачивала налево, но не предоставила преимущество в движении встречному транспорту. В результате ее автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Мерседес», который ехал в противоположном направлении.