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Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгограде

Авария произошла в Тракторозаводском районе, где столкнулись легковушка и микроавтобус.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в Тракторозаводском районе произошло ДТП с пострадавшими. Вечером 9 июня 39-летняя женщина-водитель за рулем «Хендэ Акцент» не справилась с маневром и устроила столкновение с микроавтобусом, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 18:11 напротив дома № 4 по улице Ополченской. По предварительным данным, женщина поворачивала налево, но не предоставила преимущество в движении встречному транспорту. В результате ее автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Мерседес», который ехал в противоположном направлении.

Удар оказался серьезным. В больницу доставили водителя «Хендэ Акцент» и одного из пассажиров микроавтобуса «Мерседес». Медики сейчас оказывают им необходимую помощь.