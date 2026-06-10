Донские власти планируют снести еще один многоквартирный дом на Ставского

Администрация Ростова-на‑Дону опубликовала постановление о демонтаже многоквартирного дома по адресу: проспект Ставского, № 32/109. Здание признано аварийным ещё в 2020 году, а его жильцы поставлены в очередь на расселение.
Согласно данным местных властей, расселение запланировано на 2026 год. Жильцам положена компенсационная выплата в соответствии с действующим законодательством. В случае несогласия с размером компенсации граждане вправе обратиться в суд.
Дополнительно сообщается, что на том же проспекте Ставского находится ещё один аварийный многоквартирный дом. Он был признан неисправным в 2024 году. Жильцам направлено официальное предупреждение о небезопасности проживания в здании, однако расселение этого дома в ближайшие годы не запланировано.