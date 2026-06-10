Донские власти планируют снести еще один многоквартирный дом на Ставского

Дополнительно сообщается, что на том же проспекте Ставского находится ещё один аварийный многоквартирный дом. Он был признан неисправным в 2024 году. Жильцам направлено официальное предупреждение о небезопасности проживания в здании, однако расселение этого дома в ближайшие годы не запланировано.