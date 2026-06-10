В удмуртском поселке Балезино обновили женскую консультацию

Обновленная женская консультация открылась в поселке Балезино в Удмуртии. Ремонтные работы в учреждении провели в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Балезинского района.
Теперь женская консультация оснащена новой мебелью и современной медицинской техникой. На данный момент в помещении продолжают создавать зону отдыха и ожидания. Она предназначена для детей, мамы которых пришли на прием к женскому доктору. Также в ближайшее время в консультации откроют зал лечебной физкультуры для будущих матерей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.