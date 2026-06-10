В удмуртском поселке Балезино обновили женскую консультацию

Теперь женская консультация оснащена новой мебелью и современной медицинской техникой. На данный момент в помещении продолжают создавать зону отдыха и ожидания. Она предназначена для детей, мамы которых пришли на прием к женскому доктору. Также в ближайшее время в консультации откроют зал лечебной физкультуры для будущих матерей.