Главы МИД ОДКБ возложили цветы к Вечному огню в парке Победы

«ОДКБ илләре белән күп еллар дәвамында сәүдә-икътисад һәм мәдәният өлкәләрендә актив хезмәттәшлек итәбез. Без бер-беребезне яхшы беләбез һәм бергәләп төрле проектларны гамәлгә ашырабыз. Уртак бурычларыбызның берсе — Бөек Ватан сугышында җиңү турындагы тарихи хәтерне саклау. Шул уңайдан бүген кунакларыбыз белән бергә Казанның Җиңү паркында каһарманнар истәлегенә чәчәкләр салдык (в переводе — Со странами ОДКБ на протяжении многих лет мы активно сотрудничаем в торгово-экономической и культурной сферах. Мы хорошо знаем друг друга и вместе реализуем различные проекты. Одна из наших общих задач — сохранить историческую память о Победе в Великой Отечественной войне. В связи с этим сегодня мы вместе с нашими гостями возложили в память о героях цветы в казанском парке Победы)», — добавил Рустам Минниханов.