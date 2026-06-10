Главы МИД ОДКБ возложили цветы к Вечному огню в парке Победы

Память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби почтили Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главы МИД Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана Максим Рыженков, Ермек Кошербаев, Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин, а также Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков.
После возложения цветов была объявлена минута молчания. Затем Рустам Минниханов и дипломаты направились в Казанскую ратушу, где пройдет заседание.
«Сегодня Казань принимает заседание Совета министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Народы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана — наши надежные друзья и братья, с которыми нас объединяет общая история. В преддверии Дня памяти и скорби мы с гостями почтили память героев Великой Отечественной войны в казанском парке Победы», — написал после этого Раис РТ на своих страницах в социальных сетях.
«ОДКБ илләре белән күп еллар дәвамында сәүдә-икътисад һәм мәдәният өлкәләрендә актив хезмәттәшлек итәбез. Без бер-беребезне яхшы беләбез һәм бергәләп төрле проектларны гамәлгә ашырабыз. Уртак бурычларыбызның берсе — Бөек Ватан сугышында җиңү турындагы тарихи хәтерне саклау. Шул уңайдан бүген кунакларыбыз белән бергә Казанның Җиңү паркында каһарманнар истәлегенә чәчәкләр салдык (в переводе — Со странами ОДКБ на протяжении многих лет мы активно сотрудничаем в торгово-экономической и культурной сферах. Мы хорошо знаем друг друга и вместе реализуем различные проекты. Одна из наших общих задач — сохранить историческую память о Победе в Великой Отечественной войне. В связи с этим сегодня мы вместе с нашими гостями возложили в память о героях цветы в казанском парке Победы)», — добавил Рустам Минниханов.