В Красноярском крае пенсионерке помогли избавиться от кредита, который она взяла из-за мошенников

Аферисты убедили женщину выполнить финансовые операции и оформить кредит в банке. Полученные 190 тыс. рублей она перевела злоумышленникам, думая, что защищает свои деньги. После этого мошенники исчезли, а кредит остался на потерпевшей. Для пенсионерки такая сумма стала серьезной финансовой нагрузкой.