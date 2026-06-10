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В Красноярском крае пенсионерке помогли избавиться от кредита, который она взяла из-за мошенников

В Енисейске прокуратура помогла местной жительнице избавиться от кредита, который она оформила после разговора с телефонными мошенниками.

В Енисейске прокуратура помогла местной жительнице избавиться от кредита, который она оформила после разговора с телефонными мошенниками. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Аферисты убедили женщину выполнить финансовые операции и оформить кредит в банке. Полученные 190 тыс. рублей она перевела злоумышленникам, думая, что защищает свои деньги. После этого мошенники исчезли, а кредит остался на потерпевшей. Для пенсионерки такая сумма стала серьезной финансовой нагрузкой.

Проверка прокуратуры показала, что женщина оформила кредит не по своей свободной воле. Экспертиза установила, что в момент сделки она находилась под сильным психологическим давлением и не могла полностью понимать значение своих действий.

Прокурор обратился в суд и потребовал признать кредитный договор недействительным, а также вернуть женщине уже выплаченные деньги. Суд поддержал требования прокуратуры. Кредитный договор признали недействительным. Кроме того, в пользу пенсионерки взыскали более 33 тыс. рублей уже выплаченных процентов.

Личности мошенников сейчас устанавливают. Расследование уголовного дела остается на контроле прокуратуры.