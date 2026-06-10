Артистов просят на выход: как народный театр превращается в бродячий

«АртГорА» же в четвертый раз за восемь лет «пакует чемоданы». На этот раз вновь переезжая в очередное временное помещение. Что дальше — неизвестно, ведь актерам нужна сцена. Но если судить по тому, как чиновники «решают» вопросы с культурой, ждать ее придется долго, поскольку их ответы напоминают давнее «Она утонула» в ответ на вопрос о том, что случилось с подводной лодкой. Если так пойдет и дальше, то народным театрам ОЦКМ впору будет получить еще одно наименование — бродячие. А там уже до повозок и выступлений на улицах недалеко. Как бы горько это ни звучало.