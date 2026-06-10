Артистов просят на выход: как народный театр превращается в бродячий

В конце мая «Новый Калининград» писал о мытарствах творческих коллективов ОЦКМ, которых в очередной раз выселяют из помещений. История получила продолжение. В редакцию обратился руководитель народного театра «АртГорА» Сергей Детков с рассказом о том, что именитый любительский коллектив лишился сцены. А из правительства области пришёл ответ на запрос, констатирующий проблемы, но не предлагающий их решений. Подробности — в нашей публикации.
В публикации «Министерство теряет культуру: почему оказались бездомными именитые коллективы» мы подняли сразу несколько проблем, с которыми столкнулись коллективы, входящие в структуру ОЦКМ — госучреждение «Областной центр культуры молодёжи». Восемь лет назад их переселили из ДКМ в помещения бывшей Художественной галереи и театра на Бассейной, а в 2025 году «уплотнили» на Московском проспекте из-за так и не свершившегося ремонта в здании на Бассейной. Теперь снова просят на выход — на этот раз из-за аварийной ситуации с многоэтажкой по Московскому проспекту, 70.
Из переписки руководства ОЦКМ с министерством по культуре и туризму следовало, что чиновники были извещены о сложной ситуации с аварийным зданием еще год назад. И что заверения министра Андрея Ермака о том, что творческим коллективам нашли новые помещения еще во второй половине апреля, — это, мягко говоря, неправда. Даже к концу мая дальнейшая судьба танцевальных секций, ансамблей, театра танца, народных театров, вокальных студий всё ещё была под вопросом. «Новый Калининград» направил запрос в правительство области с просьбой ответить на ряд вопросов журналистов. Ответ пришел на прошлой неделе (публикуем его чуть ниже).
После статьи в редакцию обратился руководитель народного театра современной пьесы «АртГорА» Сергей Детков с рассказом о том, что вопрос не был окончательно решен даже к началу июня.
Театр был создан почти 20 лет назад — в 2007 году, базировался в ДКЖ, на базе Дома культуры моряков, вошел в состав ОЦКМ. В 2018 году труппу театра перевели в бывший театр на Бассейной, оттуда в 2025 году — на площадку бывшей Художественной галереи. Теперь театру вновь предлагают съезжать.
«АртГорА» — репертуарный театр. В его активе 7 действующих спектаклей, которые уже были представлены зрителям. Кроме того, в работе находятся новые постановки, подготовка которых велась к следующему театральному сезону. Театральный коллектив — дипломант известных театральных фестивалей, победитель конкурсов, в том числе всероссийских. В состав театра входят около 20 человек из разных городов области. Это непрофессиональные актеры, люди самых разных профессий, которые приезжают на репетиции после работы, вечерами и в выходные.
По итогам 2025 года коллектив получил сразу четыре диплома открытого фестиваля любительских театров «Жили-были» за спектакли «Божественная комедия» и «Ева».
По словам режиссера, официально учреждение приостановило работу 9 апреля (в этот день был получен приказ из министерства о приостановке деятельности с 8 апреля — прим. «Нового Калининграда»). До 15 мая руководителей творческих коллективов, входящих в ОЦКМ, собирало руководство учреждения, до них доводилась информация о возможном переезде, обсуждались разные площадки. В середине мая стало известно, что это будет здание Колледжа сервиса и туризма на Ленинском проспекте над рестораном «Атлантика», рассказывает Сергей. Якобы об этом договорились на уровне министерства образования. Сначала руководитель театра «АртГорА» выбрал помещение для своего коллектива на основе технического плана колледжа, но на месте оказалось, что это аудитория со ступеньками, репетировать в которой коллективу физически невозможно.
«Нельзя сказать, чтобы и на Московском проспекте, куда нас отправили с Бассейной якобы из-за ремонта, у нас были какие-то шикарные условия. Но у нас хотя бы был холл — можно было репетировать там. Плюс удалось “развести” расписание с образцовым коллективом “Радость” — они заканчивали, потом уже начинали мы», — рассказывает он.
Однако после 15 мая (когда уволилась директор Елена Шарова) какая-либо информация о дальнейшей работе и переезде поступать перестала. Сергей рассказывает, что сам инициировал встречу с худруком ОЦКМ Виктором Поповым. Выяснилось, что администрация учреждения по-прежнему «квартирует» в помещениях на Московском проспекте, хотя всем было приказано его покинуть. Там же остаётся и весь театральный реквизит.
На прошлой неделе Сергей Детков побывал в здании колледжа. «Нам выделяют класс на третьем этаже, в нем пока парты и стулья. По информации администрации, его площадь 50 кв. м. Но ощущение, что он меньше. Как долго мы там будем находиться, до какого числа будет договор — пока непонятно», — рассказал Детков. Не очень понятно, кстати, и куда подевались студенты колледжа, которые занимались в этих помещениях, но это уже вопрос следующий.
Режиссер отметил, что ясность с планами нужна творческим коллективам, чтобы планировать репетиции и постановку новых спектаклей, которые они обязательно должны выпускать. У театра также могут возникнуть сложности с сохранением почетного звания «народный» (оно присваивается лучшим любительским (самодеятельным) театральным коллективам), поскольку теперь у «АртГоры» нет своего базового класса. Кроме того, для подтверждения звания нужно обязательно ставить новые спектакли. А для этого необходимо понимать, на какой они будут сцене.
«В ОЦКМ у нас была сцена. Теперь нет. И в принципе в городе всё сложно со сценическими площадками», — рассказал он. Коллективу подошли бы малая сцена Драмтеатра, Дома искусств (теперь это Театр эстрады). Но чтобы «вклиниться» в расписание этих учреждений, нужно понимать свои планы. Кроме того, непонятно, как и кем будет оплачиваться аренда площадок.
«Как и у любого бюджетного учреждения, у нас есть госзадание, которое надо выполнять, собирать зрителей. Но где это делать?» — задается вопросом Сергей Детков. По его словам, коллективы ОЦКМ должны сами «зарабатывать» на билетах, которые покупают зрители. И в этом плане в 2026 году их коллективу сказочно повезло по сравнению с Литературным театром, спектакли которого (а все билеты на них были проданы) сняли за день до премьерных показов. «Мы успели всё сделать до апреля, — говорит Сергей Детков. — Несмотря на отсутствие рекламы».
У «АртГоры» есть поклонники, не пропускающие ни одной постановки, он известен далеко за пределами Калининграда, но не так широко в самом Калининграде. Сам режиссер полагает, что если бы информация о спектаклях распространялась на разных площадках, а не только в соцсетях коллектива. ОЦКМ и одном сайте, то зрителей было бы гораздо больше. Но, по всей видимости, это никому не нужно, кроме самих артистов. Кстати, в конце мая Музыкальный театр (видимо, на основе каких-то внутренних договоренностей) предоставил сцену коллективам ОЦКМ — образцовому ансамблю танца «Радость» и студии современной хореографии «Элеганс», которые представили спектакль «Лабиринты души». Зал был полон.
«Мы находимся в ситуации неопределенности. Очень сложно что-то планировать, думать о новых спектаклях, когда элементарно у тебя нет информации о том, на какой сцене ты будешь выступать», — заключает он.
Текст запроса редакции в правительство области, ответы были предоставлены пресс-службой правительства со ссылкой на министерство по культуре и туризму:
«На сайте “Новый Калининград” в понедельник, 25 мая, выйдет публикация, посвященная ситуации с расселением ОЦКМ. В распоряжение “Нового Калининграда” была представлена переписка руководства ОЦКМ с министерством культуры, из которой следует, что в апреле вопрос расселения коллективов не был решен, то есть комментарии в соцсетях министра Андрея Ермака о решении вопросов не соответствовали действительности.
Судя переписке, вопросом занималась первый замминистра Марина Сергеева, которая курирует в министерстве культуру. Однако основную работу выполняли сами сотрудники ОЦКМ, которые вынуждены самостоятельно искать себе помещения для занятий.
Также из протокола КЧС администрации Калининграда от 2025 года следует, что еще в марте прошлого года было известно о возможном расселении, но в министерстве не предприняли для этого мер. Наоборот, в здание на Московском проспекте подселили коллективы из здания на ул. Бассейной, где так и не начался ремонт.
Кроме того, представители учреждений культуры не раз говорили журналистам, что не видят активного участия министерства в своей работе, поддержку получают только Драмтеатр и КОИХМ. И в то же время на Острове за миллиарды федеральных средств строится культурный кластер.
В связи с этим просим вас организовать комментарий (не только министерства, но и вышестоящих лиц) на наши вопросы".
— Почему вопрос расселения ГБУК «ОЦКМ» был возложен на само руководство учреждения? Почему он не прорабатывался год назад, когда уже было известно о проблемах с расселением дома?
— Как сообщили в министерстве, тезис о том, что вопрос расселения коллективов ГБУК «ОЦКМ» был возложен на руководство учреждения, не соответствует действительности. Изначально, начиная с дня проведения первого выездного совещания на объект 06.04.2026 с личным участием министра по культуре и туризму Калининградской области Ермака А. В., представителей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) городского округа «Город Калининград» и ГБУК «ОЦКМ» министерством был проработан перечень объектов для возможного использования в целях осуществления деятельности творческих коллективов. Данные предложения были направлены в учреждение для определения соответствия предлагаемых помещений требованиям того или иного коллектива. Вместе с тем учреждению была предоставлена возможность самостоятельно предложить подходящие помещения.
Министерством по культуре и туризму Калининградской области в 2025 году был направлен запрос в адрес Комитета городского хозяйства и строительства Администрации городского округа «Город Калининград» (далее — комитет).В полученном ответе комитета сообщается, что распоряжением администрации городского округа от 27.04.2023 № 89-р введен режим функционирования «повышенная готовность» для органов и сил звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС городского округа в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с аварийным многоквартирным домом по адресу: г. Калининград, пр-кт Московский, дом 70.
Согласно информации, администрацией городского округа в указанный период был организован постоянный мониторинг и наблюдение за развитием возможных дополнительных перемещений и деформаций (осадок, кренов, развития трещин) сооружений, а также за колебанием уровня подземных вод, с целью обеспечения надежности и устойчивости сооружений. В случае резкого ухудшения ситуации (дальнейшее увеличение раскрытия трещин и наклона аварийного здания), потребуется обеспечить экстренную эвакуацию сотрудников учреждения и указано, что информация о плане действия в случае организации экстренной эвакуации будет направлена дополнительно.
На основании полученного ответа от комитета в адрес директора ГБУК «ОЦКМ» было направлено письмо (исх. № 1825-АЕ от 12.03.2025) с копией ответа комитета и с информацией о необходимости приступить к проработке вопроса приостановки эксплуатации помещений, смежных с домом № 70, и обеспечении безопасного нахождения людей на объекте.
— Почему так и не было отремонтировано здание на Бассейной?
— В министерстве сообщили, что по объекту разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания. Общая стоимость работ по проведению капитального ремонта объекта, согласно заключению государственной экспертизы, составляет 107,8 млн рублей. Средства бюджета Калининградской области на финансирование указанного объекта предусмотрены в необходимом объеме Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
В 2025 году заказчиком — ГБУК «ОЦКМ» четыре раза были объявлены электронные аукционы для выбора подрядчика по объекту. На указанные аукционы от потенциальных подрядчиков заявок не подано, закупки признаны несостоявшимися. По итогам пятого завершенного электронного аукциона 05.11.2025 заключен контракт № 0335200014925003319 между ГБУК «ОЦКМ» и ООО «ПРОМСТРОЙДИЗАЙНПРОЕКТ» на выполнение капитального ремонта здания объекта. Срок выполнения работ определен с момента заключения контракта до 30.06.2026.
По информации ООО «Стройтехконтроль», осуществляющего функции строительного контроля на объекте, подрядчиком ООО «ПРОМСТРОЙДИЗАЙНПРОЕКТ» не выполнялись условия контракта. В настоящее время ГБУК «ОЦКМ» в соответствии с законодательством контракт с ООО «ПРОМСТРОЙДИЗАЙНПРОЕКТ» расторгнут и ООО «ПРОМСТРОЙДИЗАЙНПРОЕКТ» включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). ГБУК «ОЦКМ» ведутся подготовительные работы по выбору нового подрядчика на проведение ремонтных работ указанного объекта.
— Какой статус в учреждении имела Елена Шарова? И почему с ней был расторгнут контракт?
— Как сообщили в министерстве, Шарова Е. Б. имела статус директора ГБУК «ОЦКМ». Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон.
— Почему так и не было отреставрировано здание биржи, из которого в 2018 году выселили творческие коллективы? Почему не выделены средства даже на проектирование?
— В министерстве сообщили, что в настоящее время подготовлены техническое задание и смета на разработку проектно-сметной документации. Стоимость разработки проектно-сметной документации с учетом экспертиз 87,7 млн рублей. При формировании бюджета на 2026 год средства на разработку проектно-сметной документации не были предусмотрены.
Вопрос о выделении средств областного бюджета на реализацию данного мероприятия будет рассмотрен при формировании проекта Закона Калининградской области «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».
— Означает ли это, что областные власти намерены отказаться от развития областных учреждений в пользу федеральных, средства на содержание и развитие которых выделяются из федерального, а не областного бюджета?
— Министерство не намерено отказываться от развития областных учреждений. Так, на 2026 год расходы на финансовое обеспечение деятельности учреждений запланировано с ростом 15,6% к 2025 году.
— Планируется ли разделить министерство культуры и туризма на два, чтобы уйти от ситуации, когда культура занимается обслуживание туризма? Или поставить во главе объединенного министерства человека, который разбирается в культуре и готов помогать развитию учреждений?
— Как сообщили в министерстве, реорганизация министерства по культуре и туризму Калининградской области в виде разделения на два министерства культуры и туризма в настоящее время не планируется.
Когда «верстался номер».
В начале мая представители коллектива обратились к губернатору Алексею Беспрозванных через приемную в здании правительства с просьбой о личном приеме, а также к депутату Заксобрания Наталье Морозовой. От депутата ответа не поступило. Спустя месяц после обращения к губернатору стало известно, что ответ был подготовлен еще 1 июня от имени министра по культуре и туризму Андрея Ермака. Правда, о том, что он готов, представитель коллектива узнала, только когда вновь лично навестив приемную в правительстве спустя месяц после обращения. Публикуем текст ответа:
«Ваше заявление от 08.05.2026 № б/н о личном приеме Губернатором Калининградской области по вопросу оказания содействия в поиске помещения для размещения народного театра “АртГора”, зарегистрировано в Правительство Калининградской области 09.05.2026 за № 26−3454/9-п и рассмотрено Министерством по культуре и туризму Калининградской области (далее — Министерство). По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
Министерство совместно с руководством Областного центра культуры молодежи (далее ОЦКМ) в оперативном порядке проработало несколько вариантов размещения коллективов ОЦКМ. Для народного театра «АртГора» предполагается предоставление помещения в учебном корпусе государственного автономного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации «Колледж сервиса и туризма» (Ленинский проспект, 425).
Колледж сервиса и туризма имеет достаточные площади и расположен в центре города. Передача помещений колледжа согласована с Министерством образования Калининградской области на безвозмездной основе до 31.12.2026 с правом пролонгации.
Администрации ОЦКМ поручено завершить организационные мероприятия по перемещению в течение двух недель.
Вопрос относится к компетенции Министерства, личный прием Губернатором Калининградской области в настоящее время нецелесообразен.
Обсуждение дополнительных вопросов, в случае их наличия, возможно в рамках моего личного приема. Для записи на прием необходимо обращаться в приемную Министерства по телефону.
Приносим извинения за принесенные коллективу неудобства, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, и благодарим за понимание.
С уважением, министр Андрей Ермак".
Судя по ответам из правительства, в ситуации с ОЦКМ «случился форс-мажор, которого не было», поскольку всем ответственным лицам о проблеме падающего дома было известно еще год назад. Несмотря на письмо из министерства в ОЦКМ от 2025 года о сложной ситуации, вопрос проработан так и не был. Более того, учреждение подселило коллективы с Бассейной на Московский проспект, а министерство этому почему-то не препятствовало.
«АртГорА» же в четвертый раз за восемь лет «пакует чемоданы». На этот раз вновь переезжая в очередное временное помещение. Что дальше — неизвестно, ведь актерам нужна сцена. Но если судить по тому, как чиновники «решают» вопросы с культурой, ждать ее придется долго, поскольку их ответы напоминают давнее «Она утонула» в ответ на вопрос о том, что случилось с подводной лодкой. Если так пойдет и дальше, то народным театрам ОЦКМ впору будет получить еще одно наименование — бродячие. А там уже до повозок и выступлений на улицах недалеко. Как бы горько это ни звучало.
Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», страница ВК театра «АртГорА».