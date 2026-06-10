Овны откажут партнёру в исполнении сокровенного желания, а Близнецы устанут от борьбы: таро-расклад на среду, 10 июня

Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует состояние, когда партнёр предлагает наконец то, чего вы хотите, а вам вдруг расхотелось. Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает, что вашу жёсткую позицию в переговорах воспримут с уважением. Здоровье (Тройка Пентаклей): указывает на лёгкую боль в пояснице или шее после сна.