Миллион на старт: программу «Земский тренер» запустили в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала программа «Земский тренер». Специалисты в области физической культуры и спорта при трудоустройстве в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек получат 1 миллион рублей. Заявки принимаются до 19 июня, сообщает Pravda.nn.
Участвовать могут граждане России с высшим или средним профессиональным образованием. Финансовая поддержка будет оказана из федерального бюджета, потратить средства можно на любые цели.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что кадровые программы для привлечения специалистов в малые города и села реализуются в регионе не первый год. Развитие физической культуры и спорта — важное направление.
Президент РФ Владимир Путин в рамках госпрограммы «Спорт России» ставит задачу по обеспечению доступности спорта, что касается не только инфраструктуры, но и квалифицированных кадров. Губернатор выразил уверенность, что благодаря «Земскому тренеру» удастся повысить уровень подготовки спортсменов и вырастить новых чемпионов даже в отдаленных точках региона.
Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло назвал программу эффективным инструментом привлечения работников в спортивные учреждения малых городов и сел. Требований к возрасту кандидата нет — это может быть как опытный тренер, так и недавний выпускник. Для молодого специалиста это отличный старт и возможность реализовать свой потенциал там, где в его знаниях нуждаются.
В 2026 году определены 44 квоты: вакансии тренеров-преподавателей, инструкторов по спорту и другие. Программа открыта для всех граждан РФ, не только для жителей Нижегородской области. Специалист из любого региона может подать заявку, переехать в малый город или село, трудоустроиться в государственное или муниципальное спортивное учреждение, где он не работал последний год, и получить миллион рублей.
Главное условие — отработать не менее пяти лет. Для недавних выпускников вузов и ссузов есть особое условие: если они живут в населенном пункте с численностью до 50 тысяч человек, то могут устроиться по месту жительства в течение двух лет после выпуска без необходимости переезда.
Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин подчеркнул, что единовременная выплата в миллион рублей — серьезная стартовая поддержка, помогающая специалисту обустроиться на новом месте и сосредоточиться на работе. Отсутствие возрастных ограничений делает программу доступной как для опытных кадров, так и для вчерашних выпускников.