Миллион на старт: программу «Земский тренер» запустили в Нижегородской области

В 2026 году определены 44 квоты: вакансии тренеров-преподавателей, инструкторов по спорту и другие. Программа открыта для всех граждан РФ, не только для жителей Нижегородской области. Специалист из любого региона может подать заявку, переехать в малый город или село, трудоустроиться в государственное или муниципальное спортивное учреждение, где он не работал последний год, и получить миллион рублей.