Каким поэта Сергеева запомнили его современники

Марк Сергеев — человек, который оставил след в истории Иркутска не только как писатель и поэт. Сложно найти в нашем городе место, с которым не была бы связана его судьба. О многогранной личности Марка Давидовича рассказал его современник, заслуженный работник культуры РФ Арнольд Беркович.
Правнук классика.
«Марк приехал в Иркутск в 1939 году — тогда же сюда переехали и его родители, — рассказывает Арнольд Беркович. Отец его был инженером, приехал на Падунские пороги, где тогда проверяли проходимость Ангары. Мать его отношения к технике не имела — но зато имела вполне прямое отношение к литературе. Марк об этом много не говорил. Я случайно от него узнал, что он, оказывается, правнук классика еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима. В советские годы об этом авторе не рассказывали, его книги не издавали. Я уверен, что именно от знаменитого предка к Марику пришёл поэтический талант».
Арнольд Владимирович отмечает, что, когда Марк Сергеев начал писать первые стихотворения, было принято писать о Байкале. В писательской организации тогда считалось, что ты не можешь быть поэтом, если у тебя нет ничего о священном озере. Поэтому первые произведения автора были посвящены именно Байкалу.
«Тогда начали говорить о том, что в Иркутске появился детский писатель: в его работах чувствовалось, что ориентированы они именно на детей, — вспоминает Арнольд Беркович. — Стихи очень легко выучить, они игривые, интересные, необычные. Но при этом каждая строчка звучит легко — поэтому и просто запоминается».
Марк Сергеев был членом бюро Кировского райкома комсомола, при его неизменном участии, а часто и по его инициативе проводили крупные областные мероприятия, такие как фестиваль «Слава труду», областной праздник песни, фестиваль художественной самодеятельности, конференция «Молодость. Творчество. Современность». Он состоял в городском, а затем и в областном комитете КПСС, был председателем правления Иркутской писательской организации. Также он поспособствовал тому, чтобы «дом со львами» на Степана Разина выделили для писательской организации.
Поручились писатели.
Арнольд Владимирович поведал и свою историю знакомства с поэтом.
«Тогда я руководил студенческим театром миниатюр и привёз от Ефремова пьесу “Голый король”, — говорит он. — В ней затрагивались такие темы, на которые вроде бы тогда и можно было говорить — но всё же считалось, что лучше этого не делать. Решили рискнуть. Ефремов тогда предупредил меня:
— Имей в виду, что это инфарктная пьеса. Есть у вас в театре те, кто дожил до возраста инфаркта?
— Нет, — говорю. — У нас студенческий театр.
— Зря ты это делаешь. Имей в виду: в этом случае на инфаркт годишься только ты.
Тем не менее пьесу мы поставили — нужно было показать её зрителю. Сделали шуточную афишу, написали: «Дети до 20 лет на спектакль не допускаются». Она попалась на глаза одному выдающемуся деятелю обкома партии. Он вызвал меня на ковёр:
— Ты что творишь? Какие дети до 20 лет? В законе ограничение только до 16 — вы что, решили нарушить советский закон?
— Так у нас же сказка, это юмор такой.
— Ну, раз у вас такая сказка, мы вам её ставить не разрешаем".
Тогда театр репетировал в Музкомедии — ему отдавали зал для репетиций в полное распоряжение на ночь. На часах полдвенадцатого, показ уже запланирован — что делать? Тогда Арнольд Владимирович решился позвонить Марку Сергееву.
«К телефону подошла его жена Оля, спросила, знаю ли я, сколько времени. Ответил, что у нас рабочая ночь, — говорит Арнольд Беркович. — Марк услышал, что я прошу его к телефону, и спросил, что случилось. Я ему всё объяснил, и он сделал мне такое предложение. В Иркутск приехали известный литературный критик Ариадна Громова, поэт Марк Соболь и другие московские писатели — мы должны были сыграть для них. И после показа все эти писатели составили бумагу, в которой написали, что постановка замечательная и её должны увидеть зрители. А всю ответственность они берут на себя».
Также театру нужен был свой гимн. Руководитель студенческой молодёжи вновь посоветовала обратиться к Марку Сергееву. Арнольд Владимирович поначалу не согласился: не может же он к столь известному поэту обратиться просто так, задаром. «А он с вас ничего и не возьмёт», — был ответ.
«Мы пришли в гости к Марку Сергееву, попросили написать гимн. Единственный вопрос, который он задал: когда надо это сделать? Мы сказали, что к вечеру. Так у нас появился замечательный гимн. И мы всегда начинали “Голого короля” именно с этой песни. И продолжалось так до тех пор, пока студенты-артисты не стали кандидатами и докторами наук, а наш театр естественным образом не распался».
Каждая строчка — золото.
Марк Сергеев немало писал для городских театров. Например, помогал Алексею Кулешову с музыкальной сказкой «Тайна золотого багульника» — её показывали все новогодние праздники.
«Затем были “Снежная королева” и “Муха-цокотуха” — этот спектакль можно смело назвать рекордсменом, ведь его ставили во многих театрах Советского Союза — причём не только взрослых, но и детских, — отмечает Арнольд Беркович. — Алексей Кулешов вспоминал, что эта постановка кормила их обоих 2 года. Увы, сейчас эти пьесы не ставят, но, думаю, иркутяне были бы рады увидеть на сцене постановки, созданные земляками».
Рассказал Арнольд Владимирович и о первом большом драматическом спектакле по пьесе Марка Сергеева — «Записках княгини Волконской». В нём рассказывалось, как жёнам декабристов пытались препятствовать в их поездке в Сибирь и как губернаторы плели разного рода интриги против девушек, которые просто стремились к своим любимым.
"После премьеры был небольшой сабантуй, и я на нём зачитал эпиграмму, в которой отразил главную особенность Марика:
Я в этом городе поэт — уж много дней, уж много лет.
И на гербе его, друзья, не бабр должен быть — а я.
И, право слово, не шучу: я к 300-летию области.
Про Анненкову напишу из декабристской волости.
К другим 300-м ещё продам. О, как они мне близки!
Как хорошо, что все они оставили записки!
К счастью, после этого выступления никто не пострадал, да и сам Марк принял эпиграмму хорошо, сказал, что я посмотрел в самую суть. Позже он тоже написал на меня эпиграмму:
Тебя всегда мы рады видеть — хоть на, хоть около эстрады.
Я тогда сказал ему, что для меня каждая строчка от него — это золото".
Вспомнил Арнольд Владимирович и «Декабристские вечера», инициатором которых был Марк Сергеев.
«Помню, как он нас, человек 15, посадил в настоящие кресла, в которых сидели декабристы, — говорит он. — Один из моих знакомых мне тогда сказал: никому об этом не говори, ведь такой поступок отнюдь не красит Марка, ведь он нарушил музейные правила. Но мне очень запомнился тот вечер при свечах. Мы пели песни, к 6cb оторые исполняли декабристы, читали стихи, которые им из европейской части страны присылали родные».
Современники называли Сергеева «вездесущим Марком». И это неслучайно: его наследие в Иркутске и сейчас можно найти буквально на каждом шагу.
«Многие начинающие на тот момент писатели получали писательские документы из его рук, улицы, названия которых предложил Марк, носят те же имена — и даже гимн нашего города тоже написал именно он. Некоторые считают, что стихи народные, — тем лучше. Это показывает, что Марк — действительно народный писатель. Все книги, которые он мне подарил, до сих пор хранятся в моём кабинете. И, я думаю, что его важно читать, важно помнить о нём. Обязательно читайте Марка Сергеева — особенно со своими детьми».