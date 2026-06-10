Каким поэта Сергеева запомнили его современники

«К телефону подошла его жена Оля, спросила, знаю ли я, сколько времени. Ответил, что у нас рабочая ночь, — говорит Арнольд Беркович. — Марк услышал, что я прошу его к телефону, и спросил, что случилось. Я ему всё объяснил, и он сделал мне такое предложение. В Иркутск приехали известный литературный критик Ариадна Громова, поэт Марк Соболь и другие московские писатели — мы должны были сыграть для них. И после показа все эти писатели составили бумагу, в которой написали, что постановка замечательная и её должны увидеть зрители. А всю ответственность они берут на себя».