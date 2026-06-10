Красноярская епархия отметит 165-летие

В эти дни в Красноярске состоятся праздничные богослужения с участием правящих архиереев Красноярской митрополии — митрополита Красноярского и Ачинского Никиты, епископа Норильского и Туруханского Агафангела, епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия, епископа Минусинского и Курагинского Серафима, епископа Канского и Богучанского Вячеслава в сослужении духовенства митрополии и многочисленных верующих.