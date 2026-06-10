Красноярская епархия отметит 165-летие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Праздничные мероприятия, посвященные 165-летию со дня учреждения Красноярской (Енисейской) епархии, пройдут в Красноярске 10 и 11 июня.
В эти дни в Красноярске состоятся праздничные богослужения с участием правящих архиереев Красноярской митрополии — митрополита Красноярского и Ачинского Никиты, епископа Норильского и Туруханского Агафангела, епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия, епископа Минусинского и Курагинского Серафима, епископа Канского и Богучанского Вячеслава в сослужении духовенства митрополии и многочисленных верующих.
10 июня в 17:00 часов состоится всенощное бдение в женском монастыре Благовещения Пресвятой Богородицы.
11 июня в 9:00 часов, в день празднования Собора святых Красноярской митрополии — Божественная литургия в мужском монастыре Успения Пресвятой Богородицы.
Также в этот день в 16:00 часов в центре духовной культуры «Касьяновский дом» правящие архиереи Красноярской митрополии откроют выставку «Возвращение к истокам», посвященную 165-летию Красноярской епархии и Собору святых Красноярской митрополии, включающую в себя реликвии, сохраненные прихожанами и духовенством храмов епархии, предметы, переданные верующими региона «Касьяновскому дому».
Завершится программа праздничных мероприятий торжественным вечером-концертом в красноярском Доме кино. В программе вечера прозвучат духовные песнопения в исполнении Сибирского мужского хора, красноярских солистов и исполнителей, а также будет показан документальный фильм к юбилею епархии «Живое наследие». Начало вечера 11 июня в 18:00 часов (вход по пригласительным билетам), сообщает пресс-служба епархии.
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