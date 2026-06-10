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Иномарка с пьяным водителем снесла ларек с шаурмой в Нижнем Новгороде

Работник общепита оказался в больнице.

Источник: Живем в Нижнем

Ларек с шаурмой на улице Просвещенской в Московском районе Нижнего Новгорода стал жертвой пьяного водителя. Мужчина, севший за руль после употребления спиртного, протаранил киоск на своей «Тойоте». В результате случившегося пострадал работник общепита, его госпитализировали. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.

По данным источника, ДТП произошло в ночь на 10 июня. Нетрезвый автолюбитель, по всей видимости, не справился с управлением и влетел в ларек. Владельцы бизнеса намерены снести свою постройку, так как она получила серьезные повреждения.

Виновника аварии с места событий забрали родственники.

Ранее мы рассказывали о том, что из Нижегородской области выдворят иностранцев, которые жили в России нелегально.