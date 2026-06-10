На месте исчезновения Усольцевых обнаружены вещи, которые могут принадлежать пропавшим

В региональном главке СК РФ рассказали о поисках семьи Усольцевых, пропавших в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа Красноярского края осенью 2025 года. Очередной этап поисков продлился с 4 по 9 июня. В нем принимали участие спасатели, полиция, сотрудники других силовых ведомств, специалисты Госохотнадзора, волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Они обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой местности за скалами «Буратинка» и «Мальвинка» в секторе, где был зафиксирован последний сигнал телефона главы семьи. В зоне поиска обнаружены вещи, которые правоохранители изъяли, чтобы исследовать принадлежали ли они пропавшим. Результаты проведенных поисковых работ будут проанализированы, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путем обследования отдельных локальных участков местности, — сообщают в региональном главке СК РФ. Напомним, 28 сентября 2025 года супруги Усольцевы вместе с 5-летней дочерью направились в туристический поход в направлении Кутурчинского Белогорья и не вернулись. По факту безвестного исчезновения семьи возбуждено уголовное дело.