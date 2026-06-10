АО «Транснефть — Верхняя Волга» оказало поддержку в организации экспедиций

Выделенные средства позволят отряду провести выезд в Бельский район Тверской области, где традиционно ведутся работы по подъему останков и увековечению памяти павших воинов в рамках всероссийской «Вахты памяти». В августе 2026 года к поисковикам присоединятся волонтеры из молодежного совета нефтетранспортной компании (в группу войдут представители всех филиалов АО «Транснефть — Верхняя Волга»). Бельский район считается одним из ключевых рубежей Ржевско-Вяземской дуги. До сих пор эта земля хранит память о тысячах бойцов, числящихся пропавшими без вести.