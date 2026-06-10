АО «Транснефть — Верхняя Волга» оказало поддержку в организации экспедиций

АО «Транснефть — Верхняя Волга» оказало благотворительную помощь Нижегородской областной молодежной общественной поисковой организации «Курган» на проведение ежегодных полевых экспедиций в места сражений Великой Отечественной войны.
Выделенные средства позволят отряду провести выезд в Бельский район Тверской области, где традиционно ведутся работы по подъему останков и увековечению памяти павших воинов в рамках всероссийской «Вахты памяти». В августе 2026 года к поисковикам присоединятся волонтеры из молодежного совета нефтетранспортной компании (в группу войдут представители всех филиалов АО «Транснефть — Верхняя Волга»). Бельский район считается одним из ключевых рубежей Ржевско-Вяземской дуги. До сих пор эта земля хранит память о тысячах бойцов, числящихся пропавшими без вести.
АО «Транснефть — Верхняя Волга» участвует в организации поисковых экспедиций отряда «Курган» с 2019 года. За это время поисковикам удалось обнаружить останки более 700 защитников Отечества. Справочно.
Всероссийская акция «Вахта памяти» — это комплекс мероприятий по сохранению исторической правды и увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В ее рамках проводятся поисковые экспедиции, благоустраиваются воинские захоронения, организуются выставки и патриотические встречи.
Поисковый отряд «Курган» проводит полевые экспедиции на территориях Республик Ингушетия, Дагестан и Карелия, а также в Тверской, Волгоградской, Смоленской областях. Кроме того, активисты отряда организуют учебные и просветительские занятия, мастер-классы, музейные и выставочные мероприятия для всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны и поисковой работой.