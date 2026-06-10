Волгоградка осталась без авто из-за пьяных покатушек

Прокуратура Советского района Волгограда добилась конфискации автомобиля, принадлежащего местной жительнице. Горожанка дважды попалась на глаза госавтоинспекторов в нетрезвом виде.
В первый раз 36-летнюю волгоградку наказали в административном порядке. Но 26 ноября 2025 года она вновь решила прокатиться по ночному городу после застолья. И снова ее «Ладу Веста» остановили полицейские.
В суде женщина вину признала. Ее приговорили к 180 часам обязательных работ и лишили возможности управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, гособвинение настояло на изъятии ее авто в доход государства.
Ранее у волгоградки конфисковали автомобиль, на котором прокатился ее нетрезвый муж.