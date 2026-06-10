Директор казанской фирмы «Булгар-Сервис» не выплатил сотрудникам 8 млн рублей

По версии следствия, с ноября 2024 года по май 2025 года фигурант не выплачивал зарплату 125 работникам. Суммарная задолженность составила 8 миллионов рублей. При этом за тот же период на расчетные счета организации поступило 88 миллионов рублей. То есть деньги на зарплату были, но их гендиректор потратил на другие цели и на то, чтобы рассчитаться с контрагентами.