Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор казанской фирмы «Булгар-Сервис» не выплатил сотрудникам 8 млн рублей

При этом на счета компании за тот же период поступило 88 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского района Казани утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Булгар-Сервис». В отношении его было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Все материалы уже направлены на рассмотрение в суд, сообщает прокуратура Татарстана.

По версии следствия, с ноября 2024 года по май 2025 года фигурант не выплачивал зарплату 125 работникам. Суммарная задолженность составила 8 миллионов рублей. При этом за тот же период на расчетные счета организации поступило 88 миллионов рублей. То есть деньги на зарплату были, но их гендиректор потратил на другие цели и на то, чтобы рассчитаться с контрагентами.

Напомним, в Казани компания вернула работникам долг по зарплате в 10 млн рублей. Долг был выплачен после вмешательства прокуратуры.