Директор казанской фирмы «Булгар-Сервис» не выплатил сотрудникам 8 млн рублей

Прокуратура Советского района Казани утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Булгар-Сервис». В отношении его было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Все материалы уже направлены на рассмотрение в суд, сообщает прокуратура Татарстана.
По версии следствия, с ноября 2024 года по май 2025 года фигурант не выплачивал зарплату 125 работникам. Суммарная задолженность составила 8 миллионов рублей. При этом за тот же период на расчетные счета организации поступило 88 миллионов рублей. То есть деньги на зарплату были, но их гендиректор потратил на другие цели и на то, чтобы рассчитаться с контрагентами.
Напомним, в Казани компания вернула работникам долг по зарплате в 10 млн рублей. Долг был выплачен после вмешательства прокуратуры.