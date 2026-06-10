Решение принимают сгоряча: в Госдуме предлагают спасать браки бесплатной медиацией

«Я за то, чтобы медиация была, это признал и министр юстиции Чученко, но пока формат присутствия медиатора обязательно при разводе у нас отсутствует на государственном уровне. Понятно, что она должна быть добровольная, но органы власти должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить семью. Конечно, должна быть процедура за бюджетный счет, бесплатная для самих супругов», — сказала депутат.