Берег реки Воронеж вернули в госсобственность после незаконной приватизации

Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о застройке береговой полосы в Рамонском районе. Законность права собственности частных лиц на эти участки признана необоснованной, а решение нижестоящей инстанции оставлено в силе, и земля должна быть возвращена в государственную собственность. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 9 июня.