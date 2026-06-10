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Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго Воронеж»

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Контактного центра в преддверии Дня России.

График работы Центров обслуживания клиентов:

— 11 июня — с 8:00 до 15:45;

— 12−14 июня — выходные дни.

График работы Контактного центра:

— 11 июня — с 9:00 до 17:00;

— 12−14 июня — в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

С 15 июня 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно с помощью дистанционных сервисов:

— на сайте «Написать обращение»;

— в личном кабинете;

— через мобильное приложение.

Напоминаем, что оплатить счет за электроэнергию необходимо до 15 июня. Удобнее и быстрее это сделать:

— в форме онлайн-оплаты на сайте;

— с помощью мобильного приложения;

— через онлайн-сервисы банков-партнеров.

Будьте в курсе событий — подписывайтесь на аккаунты «ТНС энерго Воронеж» в ВК и МАХ.

Будьте в курсе событий — подписывайтесь на аккаунты «ТНС энерго Воронеж» в ВК и МАХ.

Реклама ПАО «ТНС энерго Воронеж». ИНН 3663050467.