Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго Воронеж»

График работы Центров обслуживания клиентов:
— 11 июня — с 8:00 до 15:45;
— 12−14 июня — выходные дни.
График работы Контактного центра:
— 11 июня — с 9:00 до 17:00;
— 12−14 июня — в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
С 15 июня 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно с помощью дистанционных сервисов:
— на сайте «Написать обращение»;
— в личном кабинете;
— через мобильное приложение.
Напоминаем, что оплатить счет за электроэнергию необходимо до 15 июня. Удобнее и быстрее это сделать:
— в форме онлайн-оплаты на сайте;
— с помощью мобильного приложения;
— через онлайн-сервисы банков-партнеров.
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