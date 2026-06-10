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В Красноярском крае изъяли свыше 150 га заброшенных земель

Участки не использовались и заросли травой.

В Красноярском крае с января 2026 года через суд изъято свыше 150 гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Специалисты обследовали 90,6 тысячи гектаров, из них на площади 36,8 тысячи гектаров зафиксированы признаки зарастания сорняками и порослью деревьев.

Сухостой на заброшенных полях может создать угрозу для близлежащих населённых пунктов. В ведомстве напомнили, что собственники и арендаторы обязаны следить за состоянием земель и предотвращать их зарастание.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске выросло растение, похожее на коноплю.