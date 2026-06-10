«Агроинвест» планирует увеличить этажность бизнес-центра в центре Воронежа

В Воронеже выставили на общественные обсуждения проект документации по планировке территории площадью 2 га, ограниченной улицами Свободы, Станкевича, Большая Стрелецкая и переулком Старинным. Он предполагает реконструкцию бизнес-центра на улице Свободы, 21 с увеличением до шести-девяти этажей (по данным панорамы «Яндекс. Карт», его надземная высота — четыре этажа). Согласно документации обсуждения, заказчиком проекта является московское ООО «Агроинвест недвижимость», которое входит в ГК «Агроинвест», связанную с семьей бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры.