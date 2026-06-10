Форум «Путешествуй!» стартовал в Москве

«Важно продолжать повышать качество услуг и сервисов. И здесь именно от вас — тех, кто трудится в этом секторе, зависит, насколько интересно и комфортно люди смогут путешествовать. Уверен, что регионы продемонстрируют все многообразие нашей уникальной страны, что будут рассмотрены лучшие практики и предложения для развития отрасли, чтобы еще больше туристов смогли ознакомиться с многовековой историей, самобытной культурой и традициями разных народов России», — подчеркнул председатель правительства.