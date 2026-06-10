VI Международный туристический форум «Путешествуй!» стартовал в Москве, он продлится до 14 июня. С приветственным словом к участникам обратился премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в правительстве РФ.
«Рад приветствовать участников и гостей VI Международного туристического форума. За эти годы он стал главной площадкой, где встречаются и бизнес, и эксперты, и представители дружественных государств, чтобы обсудить самые актуальные вопросы развития отрасли, наладить деловые контакты, обменяться опытом, конечно, лучшими практиками и идеями», — отметил Мишустин.
Правительство уделяет особое внимание сфере туризма и гостеприимства. Для этого реализуется профильный национальный проект, при поддержке которого, в том числе, предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаториев, парков развлечений. Это сотни различных объектов с общим объемом инвестиций около 1,7 трлн рублей.
Доля туристической отрасли в ВВП страны в 2025 году выросла и достигла 3,1%. В регионах открываются новые туристические объекты — современные отели, аквапарки, горнолыжные комплексы. Люди стали чаще выбирать путешествия по России: в прошлом году число поездок составило свыше 92 млн. Увеличилось количество иностранных гостей, в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств.
«Важно продолжать повышать качество услуг и сервисов. И здесь именно от вас — тех, кто трудится в этом секторе, зависит, насколько интересно и комфортно люди смогут путешествовать. Уверен, что регионы продемонстрируют все многообразие нашей уникальной страны, что будут рассмотрены лучшие практики и предложения для развития отрасли, чтобы еще больше туристов смогли ознакомиться с многовековой историей, самобытной культурой и традициями разных народов России», — подчеркнул председатель правительства.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.