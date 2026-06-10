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15 тысяч жалоб на медицину. какими проблемами люди идут к депутатам

Жители Пермского края массово жалуются на качество и доступность медицинской помощи в регионе. Кто-то не может попасть к врачу. Кто-то месяцами ждёт обследования.

Жители Пермского края массово жалуются на качество и доступность медицинской помощи в регионе. Кто-то не может попасть к врачу. Кто-то месяцами ждёт обследования. Кто-то вынужден обращаться в частную клинику, потому что получить помощь по полису ОМС вовремя не получается.

Официальная статистика только подтверждает проблему: с начала 2026 г. жители Пермского края направили через платформу обратной связи портала «Госуслуги» почти 29 тыс. обращений. Из них 8,7 тыс. касались вопросов здравоохранения, ещё 6,5 тыс. — записи на приём к врачу. Таким образом, более 15 тыс. обращений связаны с получением медицинской помощи.

Во время работы выездной приёмной лидера партии Леонида Слуцкого во Фролах к представителям ЛДПР обратилась мама двоих детей Ирина. После открытия новой поликлиники многие надеялись, что медицинская помощь станет доступнее, однако проблемы с записью к врачам никуда не исчезли.

«Попасть к узким специалистам очень сложно. К стоматологу практически невозможно записаться. А платная стоматология сегодня такая дорогая, что многим семьям она просто не по карману. Ребёнку кариес вылечить проблема, не говоря уже о более серьёзном лечении», — рассказывает женщина.

Во время встреч с жителями Березников активисты партии во главе с Владимиром Корелиным зафиксировали многочисленные жалобы на большие очереди и невозможность своевременно попасть на приём даже к терапевту, не говоря уже об узких и профильных специалистах.

По словам руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олега Постникова, именно такие обращения позволяют увидеть реальное состояние системы здравоохранения.

«Когда мы говорим о медицине, важно помнить, что за любой статистикой стоят конкретные люди. Для человека это не цифры в отчёте, а здоровье его ребёнка, родителей или его собственное», — отмечает депутат.

Олег Постников направил запрос в Министерство здравоохранения Пермского края с просьбой разъяснить ситуацию с доступностью медицинской помощи и записью к специалистам. По мнению депутата, если люди вынуждены занимать очереди с раннего утра, чтобы попасть к врачу, речь идёт уже не об отдельных сбоях, а о системной проблеме.

ЛДПР выступает за расширение программ поддержки врачей, обеспечение специалистов жильём в территориях, увеличение количества мест по целевому обучению и снижение бюрократической нагрузки на медицинских работников. Особое внимание, по мнению представителей партии, необходимо уделить развитию первичного звена здравоохранения, поскольку именно возможность быстро попасть к терапевту сегодня остаётся одной из самых частых проблем жителей.

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