15 тысяч жалоб на медицину. какими проблемами люди идут к депутатам

Олег Постников направил запрос в Министерство здравоохранения Пермского края с просьбой разъяснить ситуацию с доступностью медицинской помощи и записью к специалистам. По мнению депутата, если люди вынуждены занимать очереди с раннего утра, чтобы попасть к врачу, речь идёт уже не об отдельных сбоях, а о системной проблеме.