Жительницу Дзержинска подозревают в фиктивной регистрации трёх иностранцев

В Дзержинске правоохранители задержали 44‑летнюю женщину по подозрению в организации фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сотрудники УМВД России по городу Дзержинску в ходе работы выявили нарушение миграционного законодательства. Как установили полицейские, местная жительница, руководствуясь корыстными мотивами, обратилась в МФЦ и подала заведомо ложные данные о месте пребывания трёх иностранцев. Она оформила для них миграционный учёт по адресу своего жилья на улице Урицкого, прекрасно понимая, что мигранты там жить не будут.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. За подобное преступление закон предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.
В полиции подчёркивают, что фиктивная постановка на миграционный учёт — это уголовно наказуемое деяние. Граждан, которым известны случаи незаконной миграции или фиктивной регистрации иностранцев, просят сообщать об этом по телефонам 02, 102 или 112.
Ранее 19 иностранцев‑нелегалов оштрафовали в Нижнем Новгороде.