Жительницу Дзержинска подозревают в фиктивной регистрации трёх иностранцев

Сотрудники УМВД России по городу Дзержинску в ходе работы выявили нарушение миграционного законодательства. Как установили полицейские, местная жительница, руководствуясь корыстными мотивами, обратилась в МФЦ и подала заведомо ложные данные о месте пребывания трёх иностранцев. Она оформила для них миграционный учёт по адресу своего жилья на улице Урицкого, прекрасно понимая, что мигранты там жить не будут.