В Новосибирской области запустили интерактивную карту для жителей и бизнеса

Для обычных жителей функционал карты охватывает широкий круг бытовых и социальных вопросов. С её помощью можно легко найти расположение ближайших школ, детских садов, поликлиник и спорткомплексов. На карту также нанесены туристические достопримечательности, популярные места для охоты и рыбалки. Для поддержки местной экономики разработчики добавили точки сбыта продукции от локальных производителей.