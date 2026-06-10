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В Краснодаре ограничат движение на участке улицы Трудовой Славы

Движение транспорта ограничат на участке улицы Трудовой Славы в Краснодаре для ремонта ливневой канализации.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре ограничат движение на участке улицы Трудовой Славы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Движение ограничат для ремонта сети ливневой канализации. Рядом с домом № 29к3 по улице Трудовой Славы нашли дефект на трубопроводе диаметром 1000 мм.

Чтобы провести работы, нужно полностью перекрыть проезжую часть. Ограничения введут с 21:00 11 июня до конца дня 13 июня.

«Выезд из района сохранится по улицам Гидростроителей и Пашковский перекат», — добавили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.