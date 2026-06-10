В Краснодаре ограничат движение на участке улицы Трудовой Славы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Движение ограничат для ремонта сети ливневой канализации. Рядом с домом № 29к3 по улице Трудовой Славы нашли дефект на трубопроводе диаметром 1000 мм.
Чтобы провести работы, нужно полностью перекрыть проезжую часть. Ограничения введут с 21:00 11 июня до конца дня 13 июня.
«Выезд из района сохранится по улицам Гидростроителей и Пашковский перекат», — добавили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.