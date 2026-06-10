Красноярцам рассказали, как правильно защищать глаза от солнца

Солнцезащитные очки нужны не только летом, но и в другие сезоны. Об этом рассказала доцент кафедры офтальмологии Красноярского государственного медицинского университета Юлия Левченко.
По словам специалиста, для Красноярского края защита глаз особенно важна зимой и весной. Снег отражает солнечные лучи, поэтому ультрафиолет воздействует на глаза не только сверху, но и снизу. Весной, когда жители края чаще выезжают на природу, количество обращений с признаками «снежной слепоты» увеличивается в 2, 3 раза по сравнению с летними месяцами.
Особенно внимательно к защите глаз нужно относиться детям и подросткам, людям после операций на глазах, пациентам с заболеваниями роговицы или сетчатки, водителям, спортсменам и тем, кто проводит на улице больше двух часов. При выборе очков врач советует смотреть не на дизайн и степень затемнения, а на маркировку. На дужке или во вкладыше должна быть отметка UV400 или указание на защиту от ультрафиолета 99, 100%.
По словам офтальмолога, поддельные или безымянные темные очки могут быть опаснее, чем их отсутствие. Они затемняют картинку, зрачок расширяется, и в глаз попадает еще больше ультрафиолета. Проверить очки можно дома с помощью УФ-фонарика. Если свет через линзу продолжает ярко подсвечивать защитную метку на банкноте или документе, значит защиты нет. Качественные линзы с маркировкой UV400 должны погасить свечение.
Для повседневной носки эксперт рекомендует очки с УФ-защитой и поляризацией. УФ-фильтр защищает глаза от опасного излучения, а поляризация убирает блики от снега, воды, стекла и дороги. Для города и яркой погоды в Сибири подойдут очки со второй или третьей категорией затемнения.
Самыми универсальными врач назвала серые, зеленые и коричневые линзы. Синие и голубые линзы офтальмологи не рекомендуют, так как они хуже фильтруют ультрафиолет и сильнее нагружают зрение.