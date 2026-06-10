Красноярцам рассказали, как правильно защищать глаза от солнца

Особенно внимательно к защите глаз нужно относиться детям и подросткам, людям после операций на глазах, пациентам с заболеваниями роговицы или сетчатки, водителям, спортсменам и тем, кто проводит на улице больше двух часов. При выборе очков врач советует смотреть не на дизайн и степень затемнения, а на маркировку. На дужке или во вкладыше должна быть отметка UV400 или указание на защиту от ультрафиолета 99, 100%.