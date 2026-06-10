На гарнице с Пермским краем прошли два мощных смерча

— Смерчи уничтожили свыше 700 гектаров леса, от них осталась лишь масса перемешанных с почвой стволов деревьев, вся зеленая растительность полностью уничтожена. Смерчи наблюдались около 15.45 по местному времени 28 мая и были связаны с суперячейковым облаком, которое сформировалась над Верхнекамским районом Кировской области.