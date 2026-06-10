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В поселке Солнечный Хабаровского края починили опасные колодцы у школы

Прокуратура добилась новых крышек на дренажных люках возле школы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура проверила, как соблюдают законы в сфере ЖКХ. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Надзорное ведомство обнаружило проблемы на пешеходных маршрутах, по которым дети идут в школу номер 3. Там были разрушены бетонные отливки, а с дренажных колодцев исчезли крышки люков. Это создавало реальную угрозу для здоровья школьников, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура вмешалась в ситуацию и добилась устранения всех нарушений. Сейчас смотровые колодцы полностью восстановлены. Их оборудовали новыми стальными крышками, которые плотно закрываются. Дорога к учебному заведению стала безопасной для детей.