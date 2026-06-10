В поселке Солнечный Хабаровского края починили опасные колодцы у школы

Надзорное ведомство обнаружило проблемы на пешеходных маршрутах, по которым дети идут в школу номер 3. Там были разрушены бетонные отливки, а с дренажных колодцев исчезли крышки люков. Это создавало реальную угрозу для здоровья школьников, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.