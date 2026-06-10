Дмитрий Губерниев показал фото с красавицей-омичкой

В Омске 9 и 10 июня 2026 года проходит турнир «Evgeniya cup» (0+). На спортивное состязание съехались гимнастки из России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Казахстана и Словении.
Традиционно комментировать соревнования в Омск приехал известный телеведущий Дмитрий Губерниев.
Накануне комментатор опубликовал в своем канале совместный снимок с красавицей-омичкой, двукратной олимпийской чемпионкой Евгенией Канаевой, в честь которой назван турнир в Омске.
«Легендарная Евгения Канаева прекрасна!!! Проводим в Омске турнир по художественной гимнастике в честь Канаевой!!! Гений чистой красоты и таланта!!!» — подписал Дмитрий Губерниев фото с Евгенией Канаевой.
Также накануне телеведущий заявил, что «турнир Евгении Канаевой — соревнования, которые вместе с хоккеем составляют мощный фундамент не только омского спорта, но и всероссийского».
Источник фото: канал Дмитрия Губерниева в мессенджере «Макс».