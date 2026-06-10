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Бывший наставник ФК «Пари НН» Саша Илич возглавил сербский «Партизан»

Спустя четыре года тренер возвращается на родину.

48-летний сербский специалист Саша Илич, в 2022 году тренировавший ФК «Пари НН», стал главным тренером белградского «Партизана».

На этом посту Саша Илич сменил Срджана Благоевича, который на днях возглавил тольяттинский «Акрон». В сезоне-2025/26 «Партизан» занял только третье место в чемпионате Сербии, что для титулованного клуба является провалом.

Илич является легендой «Партизана», выступал за него с 1996 по 2005 годы. Теперь впервые встанет у руля команды.

В минувшем сезоне Илич возглавлят «Сумгаит», занявший в итоге место в середине таблицы чемпионата Азербайджана.

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