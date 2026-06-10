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Оборот нижегородских кафе и ресторанов достиг 62,1 млрд рублей в 2025 году

Совокупный оборот отрасли общественного питания в Нижегородской области достиг 62,1 млрд рублей по итогам 2025 года.

Источник: Живем в Нижнем

Совокупный оборот отрасли общественного питания в Нижегородской области достиг 62,1 млрд рублей по итогам 2025 года. Об этом рассказали в Нижегородстате.

За год показатель увеличился на 10,2%. Основную часть — более 64% — оборота обеспечил малый бизнес. Доля крупных и средних предприятий общепита составила 35,4%.

По данным на конец прошлого года в регионе работали 1969 ресторанов, кафе и баров. Кроме того, в Нижегородской области насчитывалось 482 столовых и закусочных. Еще 1245 столовых, по данным статистики, находятся на балансе образовательных учреждений и предприятий.

За последние пять лет число общедоступных столовых выросло на 6,2%, кафе, баров и ресторанов — на 5,6%. При этом количество учебных и корпоративных заведений общепита уменьшилось на 5%.

Напомним, спрос на работников сферы туризма и общепита вырос в Нижегородской области.