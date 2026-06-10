Оборот нижегородских кафе и ресторанов достиг 62,1 млрд рублей в 2025 году

По данным на конец прошлого года в регионе работали 1969 ресторанов, кафе и баров. Кроме того, в Нижегородской области насчитывалось 482 столовых и закусочных. Еще 1245 столовых, по данным статистики, находятся на балансе образовательных учреждений и предприятий.