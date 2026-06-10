33 года, доход 88 тыс. рублей и квартира за 6,2 млн: Сбер раскрыл портрет мамы‑покупательницы в Ростовской области

Аналитики Домклик — партнёра Сбера — выяснили, насколько востребован материнский капитал при покупке недвижимости в регионах, и составили портрет среднестатистической мамы-заёмщицы.
По России доля сделок с привлечением маткапитала за первые пять месяцев 2026 года достигла 25,8%.
Так, по данным Домклик, чаще всего средства маткапитала используются при оформлении «Семейной ипотеки» — почти половина (46,1%) всех выдач по льготной программе в стране прошли с их участием. Далее следуют «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (24,7%) и «Региональная» (16,3%). Востребован маткапитал и в рыночных программах: с его помощью совершено 14,2% сделок на вторичном рынке и 11% выдач на покупку и строительство загородного жилья по базовым программам.
В Ростовской области среднестатистической маме-заёмщице 33 года. Её медианный ежемесячный доход составляет 88,1 тыс. рублей, а средняя стоимость приобретаемого жилья — 6,2 млн рублей. Для сравнения: в целом по стране возраст покупательницы также 33 года, доход — около 98 тыс. рублей при средней стоимости объекта 6 млн рублей.
По данным Домклик, самый дорогие квартиры с использованием маткапитала традиционно приобретают в Москве (14,4 млн руб.), Санкт-Петербурге (8,9 млн руб.) и Московской области (8,3 млн руб.). Соседний Краснодарский край также вошёл в число регионов с высокой стоимостью жилья для матерей — 7,1 млн рублей. Наименее дорогие объекты зафиксированы в Волгоградской и Челябинской областях (по 4,7 млн руб.), а также в Самарской области (4,8 млн руб.).
Елена Руфова, заместитель Управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Материнский капитал остаётся одним из ключевых инструментов для решения квартирного вопроса. Мы видим, что донские семьи активно пользуются как льготными, так и рыночными программами, вкладывая средства маткапитала в первоначальный взнос или погашение кредита. Всего с начала текущего года более 8,3 тысяч донских жителей оформили в Сбере жилищные кредиты на общую сумму около 34 млрд рублей. 74% от всего объёма выданных средств пришлось на льготную “Семейную ипотеку”, 24% — на рыночные программы, еще 1,8% оформили ИТ-специалисты. Каждая такая сделка — это реальная возможность для донских семей сделать шаг к своему уютному дому, просторной квартире или собственному загородному коттеджу».
Предметом анализа стали ипотечные сделки по покупке недвижимости, совершенные с использованием материнского капитала (данные Сбера по РФ). Аналитики Домклик определили какую долю составляют эти сделки от общего числа выдач ипотеки за первые пять месяцев 2026 года.
На основе сделок, проведенных в крупных регионах, эксперты также составили портрет женщины, использующей маткапитал при покупке недвижимости. Были определены следующие характеристики: медианный возраст заёмщицы, медианный ежемесячный доход, а также стоимость недвижимости, которую она оформила с помощью материнского капитала.
Источник: пресс-служба Сбербанка.