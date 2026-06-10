33 года, доход 88 тыс. рублей и квартира за 6,2 млн: Сбер раскрыл портрет мамы‑покупательницы в Ростовской области

Елена Руфова, заместитель Управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Материнский капитал остаётся одним из ключевых инструментов для решения квартирного вопроса. Мы видим, что донские семьи активно пользуются как льготными, так и рыночными программами, вкладывая средства маткапитала в первоначальный взнос или погашение кредита. Всего с начала текущего года более 8,3 тысяч донских жителей оформили в Сбере жилищные кредиты на общую сумму около 34 млрд рублей. 74% от всего объёма выданных средств пришлось на льготную “Семейную ипотеку”, 24% — на рыночные программы, еще 1,8% оформили ИТ-специалисты. Каждая такая сделка — это реальная возможность для донских семей сделать шаг к своему уютному дому, просторной квартире или собственному загородному коттеджу».