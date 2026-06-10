На детской Фольклориаде в Уфе выступят Марина Девятова, Ay Yola и Зайнетдин

25 июня с 11 до 17 часов на Советской площади будет идти концерт с участием 40 фольклорных ансамблей, завершится праздник выступлением фолк-группы AY YOLA. В это же время в парках «Первомайский», «Демский», им. И. Якутова и сквере «Волна» также будут идти концерты, мастер-классы, национальные игры, флешмобы и выставки. В Конгресс-холле «Торатау» пройдет конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству».