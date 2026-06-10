На детской Фольклориаде в Уфе выступят Марина Девятова, Ay Yola и Зайнетдин. До открытия III Всероссийской детской Фольклориады в Уфе осталось две недели.
Как анонсирует минкультуры РБ, в Уфе соберутся более тысячи детей из 80 регионов России. Из них 78 творческих коллективов и 8 солистов представят народное искусство.
Согласно программе, 24 июня на площади перед ГКЗ «Башкортостан» пройдет хоровод Дружбы, который перетечет в парад участников. Участники пройдут до Советской площади, где в 18 часов начнется торжественная церемония открытия, хедлайнер — заслуженная артистка России Марина Девятова. Одновременно в Национальном музее РБ откроется выставка «Наследие VI Всемирной фольклориады».
25 июня с 11 до 17 часов на Советской площади будет идти концерт с участием 40 фольклорных ансамблей, завершится праздник выступлением фолк-группы AY YOLA. В это же время в парках «Первомайский», «Демский», им. И. Якутова и сквере «Волна» также будут идти концерты, мастер-классы, национальные игры, флешмобы и выставки. В Конгресс-холле «Торатау» пройдет конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству».
26 июня запланировано закрытие фестиваля. На нем покажут этно-шоу Zainetdin и пройдет премьера гимна Фольклориады в исполнении сводного хора воспитанников ДШИ и музыкальных школ Уфы.