Лето традиционно становится порой повышенного детского травматизма

— У нас на лето запланировано посещение лагерей, будем напоминать детям о правилах поведения на дороге. Чем чаще об этом говорим, тем больше галочек в голове проставляется в нужных местах. Если устраивать просто лекцию, все уткнутся в телефоны, — признает председатель объединения отцов при уполномоченном по правам ребенка Волгоградской области Дмитрий Скирдачев. — Поэтому основную часть информации даем в игровой форме, чтоб вовлечь школьников.