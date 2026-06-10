В Красноярске лишили родительских прав мать, оставлявшую ребенка без присмотра

В Красноярске лишили родительских прав молодую мать, оставлявшую трехлетнего ребенка без присмотра. В объединенной пресс-службе судов края добавили, что на горожанку также завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».
Напомним, что в феврале 2026 года во время планового обхода территории на улице Щербакова полицейские обратили внимание на малыша, который стоял у окна на первом этаже. Они решили проверить жилище, однако на стук в дверь никто не ответил. Внутрь удалось попасть только при помощи соседки — у нее были ключи.
Оказалось, что мальчик сидел один в захламленной мусором квартире. Он был раздет, истощен, в комнате стоял стойкий неприятный запах. Вместе с ребенком в жилище находились собака и кошка.
Суд лишил родительских прав мать и отца мальчика. При этом с каждого из них взыскали алименты на содержание малыша.