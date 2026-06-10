В Красноярске лишили родительских прав мать, оставлявшую ребенка без присмотра

Напомним, что в феврале 2026 года во время планового обхода территории на улице Щербакова полицейские обратили внимание на малыша, который стоял у окна на первом этаже. Они решили проверить жилище, однако на стук в дверь никто не ответил. Внутрь удалось попасть только при помощи соседки — у нее были ключи.