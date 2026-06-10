В России запатентовали инновационную методику лечения гиперплазии простаты

Специфика метода, который разработали специалисты Сеченовского университета, заключается в использовании миниатюрного инструмента 22 Ch (MiLEP), тулиевого волоконного лазера, раннего апикального выделения аденомы простаты и в сохранении гиперплазированной ткани на расстоянии 1,5 см от семенного бугорка. Он позволяет снизить травматизацию уретры у пациента и сократить риск послеоперационного стрессового недержания.